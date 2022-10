Debate político a todo o gás, mas o consumidor é que paga

O debate político volta a centrar-se nas questões relacionadas com a energia e, muito particularmente, com mais um acordo assinado entre Portugal, Espanha e França para fazer chegar o mercado europeu de energia à Jangada de Pedra. Alheios aos méritos dos acordos que se assinam, mas com investimentos que tardam em ser concretizados, os consumidores desesperam por soluções que façam baixar o preço da energia.

tiago pereira santos

