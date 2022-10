O poder Xi Jinping e os comunistas chineses

Xi Jinping parte para um inédito terceiro mandato à frente do Partido Comunista Chinês e isso significa que quem manda na China é ele, mas vamos ter de esperar ainda algum tempo para perceber se fica ainda mais poderoso ou se os seus camaradas vão diluir esse poder, regressando a uma governação mais colectiva. Taiwan continua a ser a pedra no sapato de Pequim. Neste episódio, conversamos com Raquel Vaz-Pinto, doutorada em Ciência Política, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais.

tiago pereira santos

