OE 2023: quando o Governo olha para a inflação, confunde o desejo com a realidade?

O Orçamento do Estado que o Governo vai apresentar tem por base um cenário macroeconómico em que a inflação parece ser pouco realista. Se ela falhar, o mais certo é que falhem muitos outros indicadores, a começar no crescimento do PIB. Para já, condiciona as negociações com os sindicatos da Administração Pública. Neste episódio, conversamos com o professor João Duque, colunista do Expresso e da SIC.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Ouça aqui outros episódios: