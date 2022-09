Expresso da Manhã: Marcelo anda nervoso com as contas públicas. Tem razões para isso?

O Presidente da República já pediu ao governo para antecipar o cenário macro-económico porque “o que aí vem é mau”, já se mostrou preocupado com a viragem para um discurso mais “depressivo” da presidente do BCE e já se afirmou com receio do regresso da estagflação.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Ouça aqui outros episódios: