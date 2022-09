Expresso da Manhã: a Ucrânia vai continuar a unir a Europa? E a crise energética pode dividir?

No discurso do estado da União, a presidente da Comissão Europeia vai falar do futuro e apresentar propostas para ajudar a resolver a crise energética. Nesta área é muito difícil conseguir consensos, mas a invasão da Ucrânia tem conseguido uma unidade que parecia impensável antes da guerra começar. Neste episódio, conversamos com a correspondente da SIC e do Expresso em Bruxelas, Susana Frexes.

tiago pereira santos

