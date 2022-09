Expresso da Manhã: António Costa corre atrás do prejuízo

A entrevista do primeiro-ministro à TVI foi muito justificativa. A ideia de que as coisas podiam ser piores tem marcado as intervenções de vários membros do Governo e o grande momento que devia ter sido a apresentação do plano “Famílias Primeiro” acabou por não ter os efeitos desejados pelo núcleo duro do Executivo. Neste episódio, conversamos com Eunice Lourenço, editora de Política do jornal Expresso, para tentar perceber para que serviu esta entrevista.

