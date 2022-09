Como se ensina quando faltam professores?

O novo ano escolar volta a arrancar com dezenas de milhares de alunos que não têm professor a pelo menos uma disciplina. Dois mil professores entregaram uma baixa médica nos primeiros dias de Setembro, outros tantos deverão reformar-se até ao final do ano. O ministério avançou com algumas medidas avulso para mitigar o problema, mas a escola pública precisa de uma solução estrutural. Neste episódio, conversamos com Isabel Leiria, jornalista do Expresso que acompanha as questões de Educação





