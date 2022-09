Ricardo Reis: “dentro de um ano, a inflação ainda estará desconfortavelmente alta”

Ricardo Reis, colunista do Expresso e professor na London School of Economics, lembra que as decisões do BCE só terão efeitos na inflação daqui a 12 ou 18 meses. Quanto à possibilidade da subida das taxas de juro provocar uma recessão na Europa, o economista desvaloriza mas admite que ela possa acontecer como resultado da crise energética. O nível elevado da dívida pública portuguesa aconselha prudência, mas salienta que os mercados reagiram bem às últimas decisões do BCE.

tiago pereira santos

