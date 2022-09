Programa de emergência: quem dá mais?

O Governo tardou na apresentação do Programa de Emergência para combater os efeitos da inflação e a oposição aproveitou para vir a jogo, numa competição que pode resultar em apoios mais substanciais aos cidadãos e às empresas. O Presidente da República quer “urgência” e “cuidado”, como quem pede “sol na eira e chuva no nabal.” Neste episódio, conversamos com Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso.





tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Ouça aqui outros episódios: