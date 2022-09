Zaporíjia, nome de um risco nuclear em cenário de guerra

tiago pereira santos

A equipa da Agência Internacional de Energia Atómica está na central nuclear de Zaporíjia e fez saber que a “integridade física da central foi violada". O risco decorre sobretudo de existir um cenário de guerra, mas o cenário de um acidente nuclear não é comparável co o que aconteceu em 1986 em Chernobyl, mas mais com Fukushima em 2011. Esta é a convicção de Bruno Soares Gonçalves, presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, comentador da SIC-Notícias, com quem conversamos neste episódio.

