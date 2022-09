Há nuvens negras no horizonte. Para onde vai soprar o vento?

Muitos economistas dão como certo que a recessão acabará por chegar à Europa no próximo ano, mas o tempo que vai durar e a intensidade que vai ter é ainda uma incógnita. A boa notícia é que o emprego continua em níveis muito bons, a má é que a inflação não dá sinais de querer ir embora. Neste episódio, conversamos com o director do Expresso, João Vieira Pereira.

tiago pereira santos

