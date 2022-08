Daniel Oliveira: “Marcelo é especialmente sensível à pressão do privado”

A ministra demissionária já foi a ministra mais popular dos governos de António Costa e há um ano foi mesmo a estrela do congresso socialista, ajudando o PS a chegar à maioria absoluta uns meses depois. Agora demite-se mas vai ter de aguentar mais 15 dias no lugar, para cumprir o desejo do Presidente da República que quer rapidez na regulamentação do Estatuto do SNS e pede um CEO “mais autónomo e independente do ministério.” Neste episódio, conversamos com Daniel Oliveira, colunista do Expresso e da SIC.

