Preços vão manter-se altos. Temos de gastar menos energia e ser mais eficientes

Os preços do gás e da electricidade vão manter-se muito altos este ano e no próximo ano. Os mercados grossistas são muito voláteis e ninguém se atreve a antecipar cenários para o médio prazo, mas os especialistas avisam que é mais do que tempo para sermos efetivos no aumento da eficiência energética e na redução do consumo. Neste episódio, conversamos com Miguel Prado.

tiago pereira santos

