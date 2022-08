A justiça entre gerações é possível?

Estamos a deixar para as gerações futuras um planeta em decadência, uma dívida colossal para pagar e um sistema de Segurança Social em colapso. Mas não se trata de uma inevitabilidade, para sermos mais solidários com as gerações futuras temos de falar do assunto.

tiago pereira santos

