No país das desigualdades, o MPLA pode perder as eleições?

Angola é um país onde quase metade da população vive em pobreza extrema e leva décadas do MPLA no poder. Sem estudos de opinião credíveis, durante a campanha foram aparecendo sondagens para todos os gostos. Será possível que, desta vez, a oposição liderada pela UNITA vença as eleições.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Ouça aqui outros episódios: