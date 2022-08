É possível salvar o desporto dos seus dirigentes?

Uma investigação da SIC mostrou esta semana que, no Catar, a organização do Campeonato do Mundo de Futebol permitiu violações dos direitos humanos, trabalho forçado e casos de racismo na construção dos estádios. Miguel Poiares Maduro tem afirmado que “há um problema profundo da cultura de governo das organizações desportivas” e aponta o dedo ao poder político.

tiago pereira santos

