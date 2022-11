“Há um padrão de não valorização das queixas de abusos na igreja”

Em pouco mais de uma semana, sucederam os casos de abusos sexuais de menores alegadamente silenciados pela Igreja Católica portuguesa. A jornalista do Expresso que faz a cobertura dos assuntos religiosos nota na reacção da igreja um padrão de resposta e sugere que a instituição vai ter de mudar a estratégia de comunicação. Rosa Pedroso Lima lembra que a transparência é uma exigência do Papa Francisco e uma promessa do Cardeal-Patriarca de Lisboa.

tiago pereira santos