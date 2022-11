Ventos cruzados ameaçam orçamento do próximo ano

O crescimento do PIB e da inflação, ambos acima dos 6%, podem vir a complicar a elaboração do orçamento do próximo ano. Se o governo cumprir a lei, a despesa fixa com as pensões pode ter de subir bem mais de dois mil milhões de euros. Ainda é preciso somar todas as prestações cujo valor é determinado pelo Indexante de Apoios Sociais e a actualização salarial da Função Pública. A Europa deixará que Portugal siga este caminho? É a pergunta para uma conversa com João Duque, colunista do Expresso e da SIC.

