As decisões do BCE analisadas por Ricardo Reis

Qual é o resultado final do jogo entre falcões e pombas do BCE? Para responder a esta e a outras perguntas, conversamos com Ricardo Reis, colunista do Expresso e professor na London School of Economics. O Banco Central Europeu decidiu aumentar em 0,5% as taxas de juro directoras e aprovou o “Instrumento de Protecção de Transmissão” (TPI na sigla inglesa) para continuar a comprar dívida soberana.

