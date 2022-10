Neste estado, para onde vai a Nação?

Portugal deverá fechar o ano com um forte crescimento do PIB e baixa taxa de desemprego, mas também com uma alta taxa de inflação e uma dívida pública que continua demasiado grande em valor absoluto e em percentagem do PIB. A perspectiva da Europa viver uma recessão já no próximo ano é uma nuvem negra que paira sobre o país. Para que serve uma maioria absoluta? Que consensos podem ser gerados entre os principais partidos? Como se vai desenvolver a relação entre o primeiro-ministro e o Presidente da República? Perguntas para uma conversa com David Dinis, director-adjunto do Expresso.

