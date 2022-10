Escolas não podem fechar. Ainda há 200 mil desligados

tiago pereira santos

De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Neste podcast matinal, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores para dar voz ao jornalismo especializado. Pode segui-lo no site do Expresso ou nas plataformas digitais Spotify, Apple Podcasts ou Soundcloud. Todas as manhãs um novo episódio com a análise e a síntese do que importa reter.