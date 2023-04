O estudante André vs. o líder político Ventura. Oiça aqui o 4º episódio do podcast Entre Deus e o Diabo, como André se fez Ventura

O líder do Chega tem posições políticas que violam a ciência jurídica produzida por André Ventura enquanto académico na sua tese de doutoramento sobre terrorismo e segurança. Com o duplo homicídio no Centro Ismaelita de Lisboa, esta semana, Ventura voltou a contrariar o texto com que adquiriu o título de professor doutor na Irlanda. No 4º episódio do podcast “Entre Deus e o Diabo” (que pode ouvir em baixo), a constitucionalista Teresa Vio­lante explica que quem diz uma coisa na investigação e o contrário no espaço público compromete a sua “credibilidade política” e a “integridade académica”.