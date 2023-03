Ventura não era batizado nem tinha família religiosa, mas converteu-se a uma fé radical aos 14 anos: “Acredito que tenho uma missão divina”

“Há um André antes e um André depois da conversão à fé católica”. Quem o diz é o líder do Chega, André Ventura, que assume o papel determinante da Igreja no seu percurso de vida. Aluno com "notas medíocres", adolescente meio perdido encontrou um forte sentido para a vida, aos 14 anos, na Igreja. Hoje, os que o lembram não reconhecem o "personagem" em que se tornou e elementos da Igreja dizem ser ‘grave’ o uso sistemático de símbolos religiosos na política. Em exclusivo para os assinantes do Expresso antecipamos aqui o lançamento do segundo episódio do podcast ‘Entre Deus e o Diabo, Como André se fez Ventura’

