Sai Miguel Alves, entra Paulo Raimundo, chora Donald Trump

Depois de semanas de polémica, de pressões dentro do próprio PS e de ser acusado pelo Ministério Público do crime de prevaricação, Miguel Alves demitiu-se do cargo de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro. "Venho apresentar a minha demissão." Costa aceitou. Depois de 18 anos como secretário-geral, Jerónimo de Sousa saiu da liderança do PCP durante o último fim de semana, deixando como sucessor Paulo Raimundo, membro da comissão política do partido. Pelos EUA, as eleições intercalares não têm confirmado a "grande onda vermelha" prometida pelos Republicanos, com o ex-presidente Donald Trump à cabeça. O Eixo do Mal foi emitido na SIC Notícias a 10 de novembro.

