Aquece a guerra. Aquece a crise. Vai aquecer a política?

Na semana em que Putin acenou com um possível conflito nuclear e mobilizou mais reservistas russos para a invasão da Ucrânia, apressou ainda referendos de anexação de territórios ucranianos já ocupados. E enquanto a economia alemã começa a entrar em recessão, Marcelo Rebelo de Sousa, a três semanas da entrega do Orçamento do Estado para o próximo ano, já pressiona o Governo para mostrar que cenário macroeconómico Portugal irá enfrentar. Mas António Costa resiste à ideia. O Eixo do Mal foi emitido na SIC Notícias a 22 de setembro, com Daniel Oliveira, Pedro Marques Lopes e Clara Ferreira Alves.

