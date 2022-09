Eixo do Mal: sai Temido, fica o MPLA, não muda o PCP

Marta Temido demitiu-se, alegando falta de condições para continuar como Ministra da Saúde, com o primeiro-ministro António Costa a ligar a decisão à morte de uma grávida que sofreu uma paragem cardiorrespiratória depois de sair do Hospital de Santa Maria. No regresso do Eixo do Mal, emitido a 01 de setembro, o resultado das eleições angolanas e o falecimento de Gorbachev, com a reação do PCP em destaque, foram também temas em debate.

