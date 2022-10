O silêncio da Igreja e o escândalo de Marcelo

Ainda a procissão vai no adro: o silêncio sobre os abusos sexuais da igreja católica portuguesa vai continuar a fazer manchetes. Segundo a Renascença, D. Manuel Clemente encontrou-se com a alegada vítima em 2019, o que parece demonstrar que Clemente sabia do caso. As inesperadas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, absolvendo os intervenientes de qualquer crime, causam desconforto e estranheza: “É escandaloso que o Presidente da República de um país laico venha dizer isto, acho lamentável”, queixa-se Luís Pedro Nunes. O Eixo do Mal foi emitido na SIC Notícias a 28 de Julho.

A atualidade política, social e cultural do país e um ou outro assunto sério. Com Aurélio Gomes, Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira, Luís Pedro Nunes e Pedro Marques Lopes. Ouça aqui outros episódios: