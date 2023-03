Crise ou não crise mundial, seguimos por caminhos apertados?

À conversa com Isabel Vicente, jornalista do Expresso que acompanha os assuntos da banca, falamos do tema em destaque esta semana: a queda de três bancos americanos e a dúvida de uma crise financeira mundial.

Quais foram as razões, o que nos espera o futuro e o impacto da crise do Credit Suisse. São alguns dos temas falados na segunda conversa do seu novo podcast Economia dia a dia.