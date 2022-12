Abigail Kawananakoa, a última princesa do Havai que casou com a sua namorada aos 93 anos (1926-2022)

Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa, conhecida como Princesa Abigail Kawananakoa, nasceu durante o Periodo Terriotorial do Havai e era descendente da família real Havaiana. Com a sua morte estingue-se a dinastia real daquele país anexado aos Estados Unidos desde o fim do século XIX. Abigail deixou considerável fortuna ao falecer aos 96 anos no passado dia 11 de dezembro.

De morte natural nunca ninguém morreu, dizia Jorge de Sena. Ainda assim, Desastres Naturais fala de mortes alheias, todas as semanas. Uns mais famosos do que outros, estrangeiros e nacionais, todos podem figurar nos obituários feitos por António Araújo. Com uma certeza, porém: só ouve quem estiver vivo. Ouça mais episódios: