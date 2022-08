Carl Kabat: endiabrado sacerdote e rebelde com causa (1933-2022)

Com os recentes acontecimentos na central de Zaporíjia, vale a pena recordar os alertas que Carl Kabat foi dando ao longo de décadas, de forma furiosa e violenta, para os perigos das armas nucleares. Em 1994, com os seus companheiros, adotou o hábito de participar nos protestos vestidos de palhaços, moda que inspiraria outros grupos contestatários. Sacerdote rouge e pacifista, Kabat morreu no passado dia 4 de agosto.

jerry cleveland

