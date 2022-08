Nuno Maulide: “Os professores marcam as nossas vidas e as nossas carreiras”

Nasceu em Lisboa a 17 de dezembro de 1979, é professor catedrático de Química Orgânica na Universidade de Viena e, em 2019, foi distinguido com o Prémio Cientista do Ano da Áustria pela Associação de Jornalistas de Ciência e Educação daquele país. Nuno Maulide, antigo aluno do Instituto Superior Técnico, também foi o mais jovem membro permanente e o único estrangeiro fora dos países germanófonos a integrar a Academia de Ciências Austríaca.

Sportinguista de coração, frequentou o primeiro ano do curso de piano da Escola Superior de Música antes de se apaixonar pela Química Orgânica, que tem uma forte "dimensão estética".

O céu é o limite para este prodígio da comunicação científica que diz que "os professores marcam as nossas vidas e as nossas carreiras". Bem-humorado, assume que dá "calinadas" a falar sérvio, mas esta é a única forma que tem para comunicar com os sogros, que só falam a língua do país onde vivem e nasceram.

