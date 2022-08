Ana Pinho: “Trabalho sem ordenado [em Serralves], tal como os presidentes que me antecederam”

Nasceu no Porto a 21 de dezembro de 1967, e cresceu em Vale de Cambra, vila (hoje cidade) onde o seu avô paterno, Arlindo Soares de Pinho, fundou a Arsopi, em 1942. Desta empresa de equipamentos para a indústria alimentar sairia "muita indústria que existe" atualmente no concelho. A Arsopi pertence hoje a Armando Pinho, pai da gestora.

Ana Pinho Macedo Silva é licenciada em Economia pela Universidade do Porto, fez um MBA em Londres e trabalhou muitos anos na banca de investimentos. Assumiu a presidência do conselho de administração da Fundação de Serralves em 2016 e ali trabalha pro bono — à semelhança dos presidentes que a antecederam —, orientando parte do trabalho para a angariação de novos mecenas. É casada com Nuno Macedo Silva — líder da RAR — e sobrinha do empresário Ilídio Pinho, que criou uma fundação focada na divulgação da ciência e da cultura.

josé fernandes

Francisco Pinto Balsemão lança o podcast “Deixar o Mundo Melhor” para assinalar o início das comemorações dos 50 anos do Expresso. Durante 50 semanas, e em contagem decrescente para o dia de aniversário a 6 de janeiro de 2023, o fundador e primeiro diretor do jornal entrevista 50 personalidades marcantes dos mais diversos sectores da sociedade.

Com música original de Luís Tinoco, a sonoplastia é de Joana Beleza e João Luís Amorim, o vídeo e a edição de José Cedovim Pinto, Carlos Paes e Rúben Tiago Pereira. A transcrição é de Joana Henriques e o apoio à edição de Manuela Goucha Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco e produção de Margarida Gil.

“Deixar o Mundo Melhor” pode ser ouvido no site do Expresso e em qualquer plataforma de podcasts. Também pode ler uma versão sintética desta conversa na revista do Expresso de 19 de agosto. Oiça aqui os outros episódios: