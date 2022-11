Carlos Monjardino: “Macau está a ficar cada vez mais chinês, menos independente e menos autónomo”

Nasceu em Lisboa a 22 de dezembro de 1942 numa família da oposição ao Estado Novo. Filho e neto de médicos ilustres, ainda sonhou ser arquiteto naval, mas mudou de rota para a área da gestão e comércio internacional graças a um atraso na matrícula. Em meados da década de 80, Carlos Augusto Pulido Valente Monjardino mudou-se para Macau para evitar recusar - pela terceira vez - um convite de Mário Soares. Nesse território sob administração portuguesa, negociou a renovação do contrato do jogo com o magnata Stanley Ho, que conhecera vinte anos antes quando lhe mostrou a Quinta da Marinha. O jogo era a mais importante atividade do território e, na sequência dessa renegociação, Stanley Ho disponibilizou um fundo que permitiu criar a Fundação Oriente e o respetivo Museu. Monjardino é, desde 1988, presidente do Conselho de Administração da mesma.

Com Ana Sofia, sua mulher, já falecida, tutelou oito irmãos oriundos de quatro famílias diferentes, para evitar que essas crianças e jovens fossem separados no momento da adoção. A Fundação Monjardino, criada em 1992, funcionou como chapéu institucional deste projeto de acolhimento de menores.

nuno botelho

Francisco Pinto Balsemão lança o podcast ‘Deixar o Mundo Melhor’ para assinalar o início das comemorações dos 50 anos do Expresso. Durante 50 semanas, e em contagem decrescente para o dia de aniversário a 6 de janeiro de 2023, o fundador e primeiro diretor do jornal entrevista 50 personalidades marcantes dos mais diversos setores da sociedade.

Com música original de Luís Tinoco, a sonoplastia é de Joana Beleza e João Luís Amorim, o vídeo e a edição de José Cedovim Pinto, Carlos Paes e Rúben Tiago Pereira. A transcrição é de Joana Henriques e o apoio à edição de Manuela Goucha Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco e produção de Margarida Gil.

