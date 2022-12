Comissão Política: corrupção da Defesa e falta de prudência no Governo

No meio das tempestades de dezembro, caiu uma Tempestade Perfeita na Defesa, com suspeitas de corrupção sobre altos funcionários e o caso a salpicar um ministro. É sobretudo de corrupção que se fala na Comissão Política desta semana, que tem a participação especial do investigador Luís Sousa, um dos coordenadores do estudo “Ética e integridade na política: perceções, controlo e impacto”.

Luís Sousa acusa os políticos de soberba e de falta de prudência na forma como lidam com as suspeitas e as perceções do eleitorado sobre corrupção. Será também prudência o que faltou a Gomes Cravinho na forma como defendeu Alberto Coelho, um alto quadro do Estado que durante seis anos liderou a Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional e que está no centro da Tempestade Perfeita? E o que será que falta a Luís Montenegro para ser líder da oposição?

Vítor Matos, David Dinis e Hélder Gomes tentam dar resposta a estas e outras perguntas deixadas pela editora de Política do Expresso, Eunice Lourenço, numa edição da Comissão Política com sonoplastia de João Luís Amorim e ilustração de Tiago Pereira Santos.

Oiça mais episódios: