Comissão Política #156. Marcelo imperador, com um sarilho à direita e o PSD à nora

tiago pereira santos e freepik

Esta edição inclui comentários de Octávio Lousada Oliveira, Mariana Lima Cunha, Rosa Pedroso Lima, Hélder Gomes e Liliana Coelho - os jornalistas do Expresso que acompanharam as campanhas. E conta com a análise de Ângela Silva, jornalista do Expresso, e de David Dinis, diretor-adjunto, com moderação de Vítor Matos. A edição multimédia é de Ruben Tiago Pereira e a ilustração é da autoria de Tiago Pereira Santos com Freepik.