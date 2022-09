Comissão Política #140. O cidadão benfiquista e o erro do primeiro-ministro

Neste episódio do podcast de política do Expresso temos mais dois temas em debate: a grelha de partida para as presidenciais e a pressão do Bloco para o Governo mandar fazer outra auditoria sobre o Novo Banco, como condição para o orçamento ser aprovado.

Esta Comissão Política conta com os comentários de Bernardo Ferrão, subdiretor da SIC, de João Vieira Pereira, diretor do Expresso e o do jornalista Miguel Santos Carrapatoso, com a moderação de Vítor Matos. A edição multimédia é de Joana Beleza e a ilustração de Tiago Pereira Santos.

