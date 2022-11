Comissão Política #135. Costa no meio de uma tempestade perfeita

Esta Comissão Política foi moderada pelo diretor-adjunto David Dinis e contou com os comentários de Liliana Valente, jornalista que acompanha os assuntos do Governo em Lisboa, e da Susana Frexes, corresponde do Expresso e SIC em Bruxelas. A edição multimédia é de Joana Beleza e a ilustração de Tiago Pereira Santos.

Assinar o Comissão Política no iTunes: http://apple.co/2xyiBtt

Assinar o Comissão Política no Soundcloud: http://bit.ly/2xRihca

Se usar Android, basta pesquisar Comissão Política na sua aplicação de podcast