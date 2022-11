Comissão Política #100: O Governo engordou e Rio voltou

Há 761 dias o Expresso lançou o episódio zero da Comissão Política. Hoje, chegamos à reunião nº100. Entretanto, Passos Coelho saiu de cena - mas nem por isso as coisas acalmaram no PSD. Entretanto, a geringonça finou-se - já não há tensão na geringonça, mas a tensão à esquerda está para durar.

Neste episódio analisamos a situação no PSD, agora com Rui Rio oficialmente recandidato, a composição final do Governo e o primeiro grande foco de tensão à esquerda: o Trabalho. E ainda dedicamos algum tempo ao que se passa no CDS.

Análise de Miguel Santos Carrapatoso, Vitor Matos e David Dinis, conduzida por Filipe Santos Costa. Ilustração de Tiago Pereira Santos e edição multimédia de José Cedovim Pinto. A música final é de Artur Gonçalves, um talento justamente esquecido.

