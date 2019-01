Comissão Política #66: A atuação “pouco católica” de Marcelo

Nesta reunião da Comissão Política debatemos o arranque do debate instrutório do caso Marquês - um processo desencadeado por uma denúncia da Caixa Geral de Depósitos sobre José Sócrates, que ficou escondida no meio de 500 páginas que só agora foram reveladas. O Processo Marquês, que tem Sócrates como protagonista, põe em causa a atuação de políticos, de empresários, e de banqueiros - como os administradores da Caixa, cuja atuação entre 2000 e 2015 ficou mais clara com a auditoria revelada na semana passada.

Olhamos também para a CGTP, que tem feito negócios milionários aproveitando o "boom" do imobiliário e está a preparar a substituição de Arménio Carlos.

Por fim, falamos de "Marcelo, o católico", que já por duas vezes deu autênticos "estaladões" na diplomacia do Vaticano.

Este episódio conta com a análise de Rosa Pedroso Lima, Micael Pereira e Pedro Santos Guerreiro.

A edição multimédia é de Joana Beleza, a ilustração é assinada por Tiago Pereira Santos e a moderação é de Filipe Santos Costa.

