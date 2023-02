Especial Cinetendinha: O melhor do Cinema Trindade

Rui Pedro Tendinha gosta de voltar aonde já foi feliz e, neste snack de cinema, paragem no Cinema Trindade, no Porto, que está a completar seis anos. É tempo de celebrar quem resiste, neste que é o melhor cinema de arte e ensaio em Portugal. O programa fez-se de antestreias e novidades, um mini-festival de cinema que mostrou o bom gosto desta sala. Destaques para 'O Que Podem as Palavras', de Luísa Marinho e Luísa Sequeira, à conversa connosco. Tempo ainda para falar de 'Morada', de Eva Ângelo, a grande e boa surpresa desta seleção de novos filmes.

O cinema segundo Rui Pedro Tendinha, programador e jornalista. Dos festivais às estreias, com celebridades nacionais e internacionais. Um magazine de cinema com um gosto irreverente pela Sétima Arte. Ouça aqui outros episódios: