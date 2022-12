O novo 'Batalha' e a guerra entre Farrell e Fraser

Neste snack, o crítico e programador destaca Claire Denis e Joanna Hogg na programação arty do 'Batalha - Centro de Cinema', mas sai do Porto e viaja até Hollywood onde a corrida à Awards Season está ao rubro. E tudo graças a Colin Farrell e Brendan Fraser, os principais favoritos. Mas há ainda Hugh Jackman, Bill Nighy e Jeremy Pope, a revelação de 'The Inspection'.

