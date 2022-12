Em 2023 vamos ter Beatriz Batarda e Hugh Jackman, mas também Reininho e Keanu

Rui Pedro Tendinha antecipa já alguns dos seus filmes preferidos de 2023. Está num caso tórrido com 'Great Yarmouth - Provisional Figures', de Marco Martins, aprova 'O Filho', com Hugh Jackman e ajoelha-se perante o novo de Albert Serra, 'Pacification'. Mas mete ainda as fichas todas em 'Tár', o filme que vai dar o Óscar a Cate Blanchett. Por fim, menção a '2020 - Odisseia no 3ª Esquerdo', de Ricardo Leite, o vencedor do Prémio Joaquim de Almeida no último Festival Ymotion.

O cinema segundo Rui Pedro Tendinha, programador e jornalista. Dos festivais às estreias, com celebridades nacionais e internacionais. Um magazine de cinema com um gosto irreverente pela Sétima Arte. Ouça aqui outros episódios: