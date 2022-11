'Chaminé Film Weekend' - novo evento de cinema

Powered pela Algarve Film, o 'Chaminé Film Weekend' é uma nova mostra de cinema e de colóquios no Algarve. A primeira edição teve lugar em Lagoa, no Tivoli Carvoeiro, e juntou atores, personalidades da indústria e produtores. Uma ocasião para se pensar no Algarve como local para atrair novas produções internacionais. Foi também a oportunidade para ver a antestreia de 'UnSin', curta com Paula Lobo Antunes, entrevistada por este snack de cinema.

