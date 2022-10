Especial Cinetendinha: Guy Pearce e Lúcia Moniz juntos

No 'Curta Açores', pequeno grande festival na Ribeira Grande, vimos Lúcia Moniz a ser homenageada e vimos que o poder local prometeu ajudar esta iniciativa do cineasta Bernardo Cabral. Em Loulé, Rui Pedro Tendinha falou em exclusivo com Guy Pearce, estrela de 'The Infernal Machine', thriller da Paramount Pictures.

O cinema segundo Rui Pedro Tendinha, programador e jornalista. Dos festivais às estreias, com celebridades nacionais e internacionais. Um magazine de cinema com um gosto irreverente pela Sétima Arte.