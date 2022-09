San Sebastián, um Festival onde Beatriz Batarda foi rainha

O Cinetendinha cobriu mais uma edição do Festival de San Sebastián, uma festa onde o cinema espanhol foi rei, mas onde 'Great Yarmouth - Priovisional Figures' chegou como um dos destaques. O filme de Marco Martins convenceu, tal como 'Living', de Oliver Hermanus, 'El suplente', de Diego Lerman e 'Girasoles Silvestres', do espanhol Jaime Rosales. Entretanto, antecipação ao Festival Chaminé Film Weekend, com data marcada em outubro, em Lagoa.

