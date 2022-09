Aventuras no Festival de Veneza

Neste Cinetendinha, todos os olhares vão dar ao Festival de Veneza, da vitória de Cláudia Varejão com 'Lobo e Cão' à potência de 'Bones and All', com Mark Rylance e Timothée Chalamet. Também a surpresa 'Não Te Preocupes, Querida', da Warner e Athena, de Romain Gravas, desembocando em 'Les Enfants des Autres', de Rebecca Zlotowski, passando pelo espanto de Brendan Fraser em 'The Whale'. Uma competição forte que agradou ao crítico da Hollywood Foreign Press Association.

