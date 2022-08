Celebrar a Rentrée com Depardieu, Tiago Guedes e Harry Styles

Rui Tendinha analisa os trunfos das distribuidoras para esta nova temporada. Destaca o belo 'Restos do Vento', de Tiago Guedes, e intriga-se com o novo de Olivia Wilde, 'Não Te Preocupes, Querida', mas recomenda fortemente 'Maigret', de Patrice Leconte. Em pulgas o cinéfilo vai ficar ainda com os novos de David Gordon Green, Céline Devaux, Andrew Dominik e Bret Morgen.

