Especial Cinetendinha: Dentro do 'Dentre'

A equipa do Cinetendinha foi ver como o músico e realizador Joaquim Pavão roda. As filmagens decorreram no distrito de Aveiro e são uma nova parte do seu projeto 'Dentre', cinema experimental para ser exclusivamente visto no formato de cine-concerto, e em que a cada exibição aparecem novas cenas, ou seja, um filme que nunca é o mesmo. O cineasta de 'Entre Sonhos' falou com Rui Tendinha.

