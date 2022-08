'Avanca', um Festival para todas as idades

Um dos clássicos festivais de cinema de verão continua igual a si próprio: sem snobismos e com estreias mundiais. Este ano, o tema foram os desalojados, mas houve cinema para todos os gostos. O Cinetendinha foi ouvir Rui Simões, um dos cineastas convidados, que mostrou em estreia 'No País de Alice', com a sua pequena filha, Alice. Costa Valente, o diretor, conta que é um festival com todo o tipo de cinema, enquanto Diamantino Sabina, o autarca de Estarreja, reforça a importância da cultura naquela região.

