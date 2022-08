Especial Cinetendinha: Artur Ribeiro foi aos 'Filmes com Estrelas'

Rui Tendinha desvenda os 'Filmes com Estrelas', uma mostra de cinema português ao ar livre no verão em várias aldeias e locais do Algarve interior. Um serviço público grátis para turistas e locais, que revela o cinema português em toda a sua diversidade. Artur Ribeiro foi o convidado da sessão em São Lourenço, Loulé, e falou para este snack sobre Terra Nova. De Veneza já se conhece o programa e é possível esfregar as mãos com filmes como 'Pearl' ou 'Não Te Preocupes, Querida'.

